Tragedia nella notte auto contro scooter | morta la passeggera del mezzo a due ruote

Notizia in breve

Nella notte, un incidente in via degli Aranci ha coinvolto un'auto e uno scooter, provocando la morte della passeggera dello scooter. I carabinieri sono intervenuti sul posto per i rilievi e le verifiche. Non sono stati resi noti dettagli sulle dinamiche dell’incidente o sull’identità delle persone coinvolte.