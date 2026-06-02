Tragedia nella notte auto contro scooter | morta la passeggera del mezzo a due ruote

Da napolitoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte, un incidente in via degli Aranci ha coinvolto un'auto e uno scooter, provocando la morte della passeggera dello scooter. I carabinieri sono intervenuti sul posto per i rilievi e le verifiche. Non sono stati resi noti dettagli sulle dinamiche dell’incidente o sull’identità delle persone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I carabinieri dell’aliquota radiomobile e della stazione di Sorrento sono intervenuti la scorsa notte in via degli Aranci per un incidente stradale mortale. Per cause in corso di accertamento, uno scooter è finito contro un’auto in marcia. La passeggera (cl 1961) è morta sul colpo, il conducente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Milano, incidente moto-auto in piazza Prealpi: 19enne morto in ospedale

Video Milano, incidente moto-auto in piazza Prealpi: 19enne morto in ospedale

Notizie e thread social correlati

Con lo scooter contro un mezzo da lavoro, muore un uomo di 60 anni. La tragedia in un’azienda agricolaUn uomo di circa 60 anni è deceduto questa mattina a Bolgheri, nel Comune di Castagneto Carducci, dopo aver avuto un incidente con lo scooter contro...

Bollate, auto smontata nella notte: spariscono le ruote in centroNella notte a Bollate, un’auto parcheggiata nel centro è stata completamente smontata, con tutte le ruote sparite.

Temi più discussi: Auto capovolta si schianta sul guardrail, morto 17enne: la tragedia nel foggiano; Tragedia nella notte al porto canale: auto vola in acqua, muore una donna; Tragedia nella notte nel Foggiano: auto fuori strada, 17enne morto sul colpo e 4 giovani feriti; Auto finisce nel porto canale, rinvenuto nella notte il corpo senza vita di una donna.

tragedia nella notte autoSorrento, scooter contro un’auto: perde la vita donna di 65 anniSorrento - Una nuova tragedia della strada scuote la Penisola Sorrentina. Una donna di 65 anni ha perso la vita nella notte a Sorrento in seguito a un ... cronachedellacampania.it

tragedia nella notte autoTragedia nella notte al porto canale: auto vola in acqua, muore una donnaIntervento in piena notte dei Vigili del Fuoco con i sommozzatori per recuperare il veicolo e il corpo della vittima ... forli24ore.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web