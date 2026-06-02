Tragedia nella notte auto contro scooter | morta la passeggera del mezzo a due ruote
Nella notte, un incidente in via degli Aranci ha coinvolto un'auto e uno scooter, provocando la morte della passeggera dello scooter. I carabinieri sono intervenuti sul posto per i rilievi e le verifiche. Non sono stati resi noti dettagli sulle dinamiche dell’incidente o sull’identità delle persone coinvolte.
I carabinieri dell’aliquota radiomobile e della stazione di Sorrento sono intervenuti la scorsa notte in via degli Aranci per un incidente stradale mortale. Per cause in corso di accertamento, uno scooter è finito contro un’auto in marcia. La passeggera (cl 1961) è morta sul colpo, il conducente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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