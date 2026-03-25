Un uomo di circa 60 anni è deceduto questa mattina a Bolgheri, nel Comune di Castagneto Carducci, dopo aver avuto un incidente con lo scooter contro un mezzo da lavoro in un’azienda agricola. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Bolgheri, 25 marzo 2026 – Tragedia a Bolgheri, nel Comune di Castagneto Carducci, dove un uomo sulla sessantina è morto nella mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, per le conseguenze di quello che sembra un terribile incidente stradale. In base alle prime informazioni, l’uomo era in sella al suo scooter quando per cause ancora da accertare si è schiantato contro un mezzo da lavoro. La tragedia è avvenuta all’interno di un’azienda agricola. Al momento la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto insieme ad un'ambulanza con medico del 118. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con lo scooter contro un mezzo da lavoro, muore un uomo di 60 anni. La tragedia in un’azienda agricola

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