Bollate auto smontata nella notte | spariscono le ruote in centro

Nella notte a Bollate, un’auto parcheggiata nel centro è stata completamente smontata, con tutte le ruote sparite. La mattina seguente, il proprietario ha trovato il veicolo senza le ruote e ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Nessuna altra informazione sul sospetto o sui responsabili è ancora stata resa nota.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Un 40enne senza fissa dimora è stato denunciato dai Carabinieri di Seregno: aveva razziato esercizi. Pomeriggio di sangue e disagi alla circolazione ferroviaria vicino alla stazione di Milano Rogoredo, dove. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Bollate, auto smontata nella notte: spariscono le ruote in centro Articoli correlati Auto smontata nella notte a Casamassima: spariti fari, ruote e paraurti, la denuncia sui socialAmara sorpresa per un automobilista che ha trovato la sua vettura smontata pezzo dopo pezzo. Paura nella notte sulla Bidentina: un'auto finisce ruote all'aria, un feritoSul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri, incaricati dei rilievi di rito Rocambolesco schianto nel...