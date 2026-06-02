Nella notte a Sorrento, uno scooter ha investito un'auto lungo una delle principali strade della città. L’incidente è avvenuto poco prima dell’una. La donna di 65 anni, che aveva appena concluso il turno di lavoro, è deceduta sul colpo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’incidente è avvenuto poco prima dell’una lungo una delle principali strade di Sorrento. La vittima, una 65enne che aveva appena terminato il turno di lavoro, è deceduta sul colpo. Un giovane di 20 anni è ricoverato in ospedale. Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Sorrento, causando la morte di una donna di 65 anni. L’impatto è avvenuto in via degli Aranci, dove per cause ancora in corso di accertamento uno scooter e un’automobile si sono scontrati violentemente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile e della stazione di Sorrento, insieme ai sanitari del 118. L’impatto non le ha lasciato scampo e i soccorritori, una volta giunti sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Tragedia nella notte a Sorrento, scooter contro auto: muore una donna

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Sorrento, scooter contro unauto: perde la vita donna di 65 anni Sorrento - Una nuova tragedia…

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