Un incidente stradale a Sorrento si è verificato oggi in via degli Aranci, coinvolgendo uno scooter e un’auto. Una donna di 65 anni è deceduta, mentre il conducente dello scooter è rimasto ferito in modo grave. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

Drammatico incidente stradale nella giornata di oggi a Sorrento. Una donna di 65 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra uno scooter e un’automobile avvenuto in via degli Aranci, una delle principali arterie della città costiera. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, per cause in corso di accertamento lo scooter sul quale viaggiavano due persone si è schiantato contro un’auto in marcia. L’impatto è stato violentissimo. Il conducente del mezzo a due ruote, un giovane di 20 anni, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Sorrento, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tragedia a Sorrento, scooter contro auto: muore una donna, grave il conducente

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Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani

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