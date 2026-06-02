Tragedia nel Chisone | scivola nel torrente e muore a 17 anni

Un ragazzo di 17 anni è morto nel torrente nel Chisone dopo essere scivolato e stato trascinato via dalla corrente. Gli amici presenti hanno tentato di salvarlo immediatamente, ma senza successo. La vittima è stata trascinata a valle, rendendo difficile il suo recupero. La dinamica dell’incidente e le manovre di salvataggio sono ancora oggetto di accertamenti. Sul posto sono intervenuti soccorritori, ma il giovane non è stato recuperato in tempo.

? Punti chiave Come ha fatto la corrente a trascinare il ragazzo lontano?. Quali manovre hanno tentato gli amici per salvarlo subito?. Dove si trovava esattamente il punto della scivolata fatale?. Perché le operazioni di soccorso sono diventate così complesse?.? In Breve Corpo ritrovato il 1 giugno presso la diga tra Porte e San Germano Chisone.. Soccorso coordinato dai vigili del fuoco di Pinerolo e nucleo speleo-alpino-fluviale.. Elicottero Drago impiegato per monitorare il letto del torrente tra rocce e vegetazione.. Acque del torrente raggiungevano l'altezza della vita al momento della scivolata.. Un tragico incidente nel torrente Chisone: morto il diciassettenne Pasquale Sarli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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