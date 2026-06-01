Ragazzo di 17 anni si tuffa nel torrente e scivola trascinato dalla corrente ricerche in corso

Da torinotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 17 anni si è tuffato nel torrente Chisone e è stato trascinato dalla corrente nel tardo pomeriggio di oggi. Le ricerche sono in corso per trovarlo.

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A San Germano Chisone, un ragazzo è scivolato nel torrente Chisone nel tardo pomeriggio di oggi, 1 giugno. Ha 17 anni e, secondo quanto si apprende, il suo corpo è stato trascinato via dalla corrente. Sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco di Pinerolo, insieme ai colleghi del nucleo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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