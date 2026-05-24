Un uomo di 59 anni è morto dopo essere scivolato e caduto in un torrente vicino alla cascata di Barbiano. Il corpo è stato ritrovato in acqua. La vittima risiedeva a Bolzano.

BOLZANO - Una persona è stata trovata senza vita alla cascata di Barbiano: il corpo era in acqua. È Nicola Gottardo, 59enne residente Bolzano, la vittima dell'incidente che si è verificato questa mattina: secondo quanto ricostruito l'uomo stava percorrendo un sentiero quando è scivolato precipitando nelle acque del torrente I soccorsi L'allarme è scattato poco prima delle 12 dopo l'avvistamento del corpo in acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari della zona, il Soccorso Alpino e il servizio di soccorso acquatico. I soccorritori acquatici del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano sono stati trasportati d'urgenza sul luogo dell'incidente a bordo dell'elicottero Pelikan 2, effettuando un complesso recupero del 59enne tramite l'utilizzo del verricello. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Nicola Gottardo scivola sul sentiero, precipita nel torrente alla cascata di Barbiano e muore a 59 anni

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