Tragedia nel calcio | muore a 33 anni Marios Ikonomou

Un calciatore di 33 anni è deceduto recentemente, secondo quanto riportato da un quotidiano sportivo. La notizia riguarda un episodio tragico avvenuto nel mondo del calcio, senza ulteriori dettagli sulle cause o le circostanze dell’accaduto. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e ha attirato l’attenzione nel settore sportivo. La squadra e le autorità competenti sono state informate dell’accaduto. La vicenda resta al momento senza ulteriori sviluppi pubblici.

2026-06-01 18:38:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Tragedia nel Calcio. Marios Oikonomou, ex giocatore di Bologna è morto all’età di 33 anni a causa di un incidente stradale avvenuto il 23 maggio. Da allora era rimasto in terapia intensiva. ma ha finito per perdere la vita. Dopo aver attraversato le righe di Cagliari, Bologna, SPAL o Bari In Italia ritiratosi nei ranghi del Panetolikós nell’estate 2024. Internazionale con Grecia Da allora è rimasto lontano dal mondo del calcio fino a sei volte. I fatti sono avvenuti a Ioannina, sua città natale, e hanno sconvolto l’intera popolazione Grecia. Infatti, durante il suo periodo da giocatore, si è guadagnato il soprannome ‘Leone di Ioannina’. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Tragedia nel calcio: si accascia in campo e muore, aveva 27 anni

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