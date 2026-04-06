Tragedia a Castagnaro | muore il panificatore di 33 anni

Nella mattina di domenica, alle 5:30, si è verificato un incidente stradale tra Menà e Castagnaro che ha causato la morte di un uomo di 33 anni, noto come panificatore. La vittima ha perso la vita sul luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagine.

Giulio Cervato, 33 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle 5:30 di domenica mattina tra Menà e Castagnaro. Il tragico evento si è verificato all’altezza dell’incrocio che porta a Villa d’Adige, mentre l’uomo stava rientrando alla propria abitazione. Il sinistro è accaduto durante l’alba della Pasqua nella bassa veronese. Per cause che i Carabinieri stanno attualmente analizzando, il conducente ha sbagliato traiettoria, uscendo dalla carreggiata. Una delle piste seguite dagli inquirenti riguarda l’ipotesi di un possibile colpo di sonno. Il volto di un uomo amato dalla comunità. La scomparsa colpisce duramente Castagnaro, dove Giulio Cervato era una figura di riferimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Castagnaro: muore il panificatore di 33 anni Tragedia a Salve: Muore a 33 anni Emanuele Grecuccio, la comunità in lutto annulla il CarnevaleUn paese di mare nel Sud, una bacheca social con una richiesta gentile, una corsa in ospedale che si spegne all’alba. Leggi anche: Tragedia a Napoli: Giuliano muore a soli 33 anni, una perdita incolmabile. Si parla di: Schianto tra Menà e Castagnaro, muore 33enne; Triciclo tamponato da un furgone: pensionato muore per i traumi riportati. Tragedia all'alba di Pasqua: auto esce di strada, Giulio muore a 33 anniIncidente mortale nel Veronese all’alba di Pasqua: muore 33enne dopo uscita di strada, possibile colpo di sonno. nordest24.it