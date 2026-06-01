Calcio in lutto | morto a 33 anni l’ex difensore del Bologna Marios Oikonomou

Marios Oikonomou, ex difensore con esperienze in diverse squadre italiane e in Grecia, è morto all’età di 33 anni. Nel corso della sua carriera ha giocato con le maglie di Bologna, Cagliari, Bari, Spal e Sampdoria. La sua scomparsa è stata commentata come perdita nel mondo del calcio italiano e greco.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il calcio greco e italiano sono in lutto per la scomparsa di Marios Oikonomou, ex difensore che in carriera ha indossato anche le maglie di Bologna, Cagliari, Bari, Spal e Sampdoria. Il calciatore, 33 anni, è deceduto all’ospedale di Giannina dopo una settimana di ricovero in condizioni gravissime a seguito di un incidente stradale. Fatale l’incidente in scooter. Il drammatico episodio risale al 23 maggio, quando Oikonomou era alla guida del suo scooter lungo una strada del centro di Giannina, città nella quale era nato e cresciuto. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo si sarebbe scontrato violentemente con un’automobile impegnata in una manovra di inversione di marcia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Marios Oikonomou è morto a 33 anni: per l’ex difensore di Bologna e Sampdoria fatale l’incidente in motoMarios Oikonomou, ex calciatore greco di 33 anni, è deceduto a seguito di un incidente in moto avvenuto il 23 maggio a Giannina.

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