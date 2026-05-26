Tragedia in spiaggia muore dopo un tuffo | soccorsi inutili

Un uomo è morto dopo aver effettuato un tuffo in mare. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. La salma è stata recuperata dalla Guardia Costiera, e sono in corso accertamenti sulle cause dell’incidente. La spiaggia era affollata, ma nessuno è riuscito a intervenire prima dell’arrivo dei soccorsi. La vittima aveva circa 40 anni.

Una mattinata che doveva avere il sapore dell’inizio dell’estate si è trasformata in pochi minuti in una scena carica di angoscia e preoccupazione. I primi bagnanti arrivati sulla costa, attratti dal sole e dal mare calmo, si sono trovati improvvisamente davanti a un episodio drammatico che ha spezzato la tranquillità delle prime ore del giorno. >> Sigarette, aumento di 5 euro per ogni pacchetto: la notizia choc per i fumatori italiani Erano da poco passate le 9 quando un uomo, entrato in acqua per una nuotata, ha iniziato ad accusare un malore improvviso. Inizialmente, la situazione non è apparsa grave, ma nel giro di pochi istanti la condizione è precipitata, attirando l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze e facendo scattare un’immediata richiesta di aiuto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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