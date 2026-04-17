Un ragazzino di 13 anni è deceduto dopo essersi gettato dalla finestra della propria abitazione nel quartiere Coppedè di Roma. Secondo quanto si è appreso, il ragazzo aveva scritto un biglietto prima di compiere il gesto e si è poi aperto la finestra del secondo piano, gettandosi nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c'era più nulla da fare.

Ha scritto un biglietto poi ha aperto la finestra e si è lanciato nel vuoto dal secondo piano della palazzina. L’allarme è scattato ieri sera alle 23 al quartiere Coppedè per uno studente di 13 anni. Sul posto, in via Olona, sono intervenuti i sanitari del 118 che nonostante i ripetuti tentativi non sono riusciti a rianimarlo. Sul caso indaga ora la polizia: una squadra della polizia Scientifica sta eseguendo i rilievi nell’appartamento dove si è consumato il dramma. Gli agenti stanno ascoltando i genitori e i familiari del 13enne per ricostruire il quadro in cui è maturato il drammatico gesto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma, ragazzo di 13 anni si lancia dalla finestra di casa e muore: ha lasciato un biglietto. La tragedia nel quartiere Coppedè

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