Dopo una serata tra amici, un giovane di 23 anni è morto cadendo dal cofano di un’auto mentre cercava di rientrare a casa. La vittima si trovava sul veicolo, forse per scherzo o per sorprendere gli amici, quando è avvenuto l’incidente. La caduta è stata fatale e ha provocato il decesso immediato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla.

Doveva essere il rientro a casa dopo una serata trascorsa in compagnia. Un gesto improvviso, forse una bravata, forse il tentativo di sorprendere gli amici all’ultimo momento. Pochi secondi che si sono trasformati in una tragedia irreversibile. Le risate hanno lasciato spazio al silenzio e alla disperazione quando il giovane ha perso l’equilibrio ed è precipitato sull’asfalto. Gli amici hanno immediatamente capito la gravità della situazione, mentre i soccorsi correvano contro il tempo nel tentativo di salvargli la vita. Sotto gli occhi dei presenti si è consumato un dramma che ha sconvolto un’intera comunità. Quella che doveva essere una normale notte di inizio estate si è conclusa con una morte assurda, provocata da un gesto apparentemente innocuo ma dalle conseguenze devastanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia dopo una serata tra amici: 23enne muore cadendo dal cofano di un’auto

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