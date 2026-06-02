Tragedia di Modena | tra cronaca e il peso delle ferite sociali

? Domande chiave Come si collegano gli interventi militari occidentali alla violenza di Modena?. Quali responsabilità collettive ha l'Occidente nella creazione di queste tensioni?. Perché la ricerca di un nemico assoluto ignora le cause sistemiche?. Cosa accade quando la giustizia diventa una caccia all'uomo moderna?.? In Breve Interventi NATO in Libia nel 2011 e conflitti in Siria, Iraq e Afghanistan.. Vittime di attacchi terroristici a Nizza nel 2016 e Berlino con dodici morti.. Uomini tra i trenta e i quarant'anni cresciuti tra le macerie di guerre straniere.. Papa Leone XIV richiama il saluto comune tra cristiani, ebrei e musulmani.. L’ombra di Modena e il peso della memoria: una riflessione sulla responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Modena, il dramma di Salim El Koudri: Sono italiano, i miei genitori hanno sacrificato

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Temi più discussi: Il centro di Modena si blinda dopo la tragedia: la polizia locale piazza due auto-barriere; Modena, arriva alla vetta di Cima Tauffi e ha un malore: muore escursionista 39enne; Schianto violento poi le fiamme, muore carbonizzato nell’auto; Strage di Modena, il 55enne ricoverato a Bologna è fuori pericolo.

Debora Piazza, dopo essere stata sospesa da ogni incarico dalla Lega per le dichiarazioni choc su Elly Schlein a Lecco, invocando scenari simili alla tragedia di Modena, si è dimessa anche dal ruolo di consigliere comunale di minoranza a Barzanò (Lecco) # x.com

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Tragedia a Modena, convalidato il fermo ad El Koudri per strage. Escluse le aggravanti di terrorismo e odio razzialeMODENA – Salim El Koudri resta in carcere. È stato convalidato il fermo per il 31enne che sabato scorso ha ferito otto persone, investendole a tutta velocità con la sua auto, in pieno centro a Modena. dire.it