Modena da brivido un tour notturno tra fantasmi Templari e cronaca nera

Modena si svela anche di notte con un viaggio tra storie di fantasmi, delitti e figure storiche come i Templari e la Santa Inquisizione. Tra la chiesa di San Domenico, piazza Roma, via Emilia e corso Canalgrande si ripercorrono vicende legate alla cronaca nera del passato e a leggende di streghe, con un focus sulle tracce lasciate da eventi drammatici e misteriosi. La città rivela aspetti meno noti e più oscuri della sua storia.

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Viaggio nella Modena nera del passato alla scoperta di misteriosi ed efferati delitti, streghe e Santa Inquisizione, cavalieri templari ed altre amenità tra la chiesa di San Domenico, piazza Roma, via Emilia, corso Canalgrande. Sarà un viaggio che vi terrà col fiato sospeso dall'inizio alla fine.🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Bologna Noire: un tour nella cronaca nera del passatoUn tour nella cronaca nera del passato del capoluogo emiliano tra eretici perfidissimi, violenze dei prelati nella Bologna pontificia, Romeo e... Brescia noir: tour nella cronaca nera e storia inquietante della cittàBrescia, città di piazze eleganti e chiese affrescate, nasconde però un volto oscuro, fatto di condanne pubbliche, leggende e storie inquietanti. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Modena-Reggiana 2-1: i canarini vincono il derby e blindano il sesto posto; Il Modena si prende il derby e ora nel preliminare playoff trova la Juve Stabia; Il LIVE di Modena-Reggiana 2-1; Modena, pareggio in extremis. AGGIORNAMENTO Ore 09:49 09/05/2026 A1 MILANO-NAPOLI Allacciamento A1/A22 #allacciamentochiuso per incidente provenendo da Milano verso Brennero Entrata consigliata verso Bologna: Modena Nord Uscita consigliata provenendo da Milano: M x.com