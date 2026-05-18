Modena la figlia di una delle ferite a Diario del Giorno | Riesce a sentirmi sono fiduciosa

A Modena, nelle ore successive all’incidente di sabato scorso, la figlia di una delle due donne rimaste ferite ha rilasciato alcune dichiarazioni. La giovane ha detto di sentire ancora la madre e si è detta fiduciosa riguardo alle sue condizioni. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto, mentre i soccorritori hanno trasportato le vittime in ospedale. L’incidente ha attirato l’attenzione dell’intera comunità locale.

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