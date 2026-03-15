All’alba di oggi, domenica 15 marzo, un incidente stradale si è verificato a Livorno lungo via della Cinta Esterna. Un uomo di 39 anni, di origini portoghesi, ha perso la vita in seguito a uno schianto tra un’auto e uno scooter. La scena è stata immediatamente soccorsa dalle forze dell’ordine e dai soccorsi sul posto.

Livorno, 15 marzo 2026 – Un uomo di 39 anni, di origini portoghesi, è morto alle prime luci dell’alba di oggi, domenica 15 marzo a Livorno, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo via della Cinta Esterna. Via della cinta esterna, incidente mortale? Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia locale, l'incidente sarebbe avvenuto dopo un contatto tra lo scooter e un'auto. Via della cinta esterna, incidente mortale? Nell’impatto, violentissimo, ha perso la vita il 39enne alla guida del mezzo a due ruote. È successo intorno alle 6,30. Il 118 è intervenuto con un'ambulanza della Svs e il medico a bordo che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 39enne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente mortale all’alba, schianto tra auto e scooter: perde la vita uomo di 39 anni

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