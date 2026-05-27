Due persone sono rimaste ferite in un incidente tra un'auto e uno scooter in via Righetti ad Albaro. Uno dei feriti si trova in codice rosso, ma non sono state fornite dettagli sulle sue condizioni cliniche. L'incidente è avvenuto lungo la strada, ma non sono state rese note le cause dello scontro o le dinamiche dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per prestare assistenza ai coinvolti.

? Punti chiave Come si sono scontrati i due mezzi in via Righetti?. Quali sono le condizioni cliniche dell'uomo in codice rosso?. Perché la dinamica dello scontro è così violenta?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità del sinistro ad Albaro?.? In Breve Scontro avvenuto martedì 26 maggio alle ore 19:00 in via Righetti.. Due quarantenni feriti trasportati d'urgenza presso l'ospedale San Martino.. Uomo in codice rosso per trauma addominale, donna in codice giallo.. Polizia di Stato e Polizia Locale operano per gestire lo stallo viabilistico.. Due persone sono finite in ospedale martedì 26 maggio verso le 19:00 a Genova, nel quartiere Albaro, dopo un violento impatto tra un’auto e uno scooter in via Righetti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albaro, impatto tra auto e scooter: due feriti, uno in codice rosso

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