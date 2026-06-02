Tragedia all' uscita di Manfredonia Centro | 14enne perde la vita in un incidente
Un ragazzino di 14 anni è morto e un altro di 15 è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto all’uscita di Manfredonia Centro. L’incidente è stato autonomo, senza coinvolgimento di altri veicoli. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma il più giovane non ce l’ha fatta. Il maggiore ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in ospedale. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.
Tragedia a Manfredonia, dove un ragazzino di appena 14 anni è deceduto e un altro - di un anno più grande - è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale autonomo (quindi senza il coinvolgimento di altri veicoli, come inizialmente ipotizzato).Il fatto è successo intorno alle 20 di oggi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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