Tragedia all' uscita di Manfredonia Centro | 14enne perde la vita in un incidente

Notizia in breve

Un ragazzino di 14 anni è morto e un altro di 15 è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto all’uscita di Manfredonia Centro. L’incidente è stato autonomo, senza coinvolgimento di altri veicoli. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma il più giovane non ce l’ha fatta. Il maggiore ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in ospedale. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.