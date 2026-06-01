Pratese muore mentre fa il bagno in mare | tragedia a Livorno

Una donna di 86 anni, residente a Prato, è morta ieri pomeriggio a Livorno mentre faceva il bagno in mare. La donna è stata trovata in acqua senza vita. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarla. La salma è stata rimossa e sono in corso le verifiche sulla dinamica dell’accaduto.

Una donna di 86 anni, residente a Prato, è a quanto sembra deceduta nel pomeriggio di ieri 31 maggio a Livorno. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l'anziana si trovava sul litorale livornese e stava facendo un bagno in mare, quando si è sentita male. Sarebbe stata soccorsa al bagnino e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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