Tragedia al comando della polizia locale | agente si spara con la pistola d' ordinanza
Un agente di 29 anni si è suicidata nella mattinata di martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, all’interno del comando della polizia locale di Rho. La donna si è sparata con la pistola d’ordinanza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’è stato nulla da fare. La notizia ha suscitato grande dolore tra colleghi e cittadini. Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato al gesto.
Tragedia al comando della polizia locale di Rho. Una agente di 29 anni si è tolta la vita nella mattinata di martedì 2 giugno, giornata della festa della Repubblica.Tutto è accaduto nella struttura di corso Europa mentre la 29enne stava entrando in servizio. Ogni tentativo di soccorso è stato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
DRAMMA NELLA POLIZIA LOCALE: AGENTE SI TOGLIE LA VITA IN COMANDO
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