Tragedia al comando della polizia locale | agente si spara con la pistola d' ordinanza

Notizia in breve

Un agente di 29 anni si è suicidata nella mattinata di martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, all’interno del comando della polizia locale di Rho. La donna si è sparata con la pistola d’ordinanza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’è stato nulla da fare. La notizia ha suscitato grande dolore tra colleghi e cittadini. Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato al gesto.