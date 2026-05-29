Ospitaletto uno sparo al comando della polizia locale | morto agente

Notizia in breve

Un agente della Polizia Locale è deceduto nel pomeriggio all’interno del comando di Ospitaletto, in provincia di Brescia, dopo essere stato colpito da un colpo di pistola. La sparatoria si è verificata all’interno della sede e non ci sono altre persone ferite. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto. La vittima aveva un ruolo di ufficiale di polizia e lavorava presso il comando da diversi anni.