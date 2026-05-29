Ospitaletto uno sparo al comando della polizia locale | morto agente
Un agente della Polizia Locale è deceduto nel pomeriggio all’interno del comando di Ospitaletto, in provincia di Brescia, dopo essere stato colpito da un colpo di pistola. La sparatoria si è verificata all’interno della sede e non ci sono altre persone ferite. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto. La vittima aveva un ruolo di ufficiale di polizia e lavorava presso il comando da diversi anni.
Ospitaletto (Brescia) - Un agente della Polizia Locale è morto nel pomeriggio all'interno del comando di Ospitaletto, in provincia di Brescia, dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l'ipotesi al momento prevalente è quella del gesto volontario, anche se sono in corso tutti gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell'accaduto. L’intervento. L'allarme è scattato poco prima delle 17. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, con ambulanza ed eliambulanza atterrata nel vicino centro sportivo. L'agente è stato trasferito d'urgenza alla Poliambulanza di Brescia, dove però è deceduto nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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