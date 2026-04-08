Tensione al comando di polizia locale agente aggredito | il retroscena che porta a Santamaria

Un episodio di violenza si è verificato recentemente all’interno della polizia locale di Benevento, coinvolgendo un agente aggredito durante il servizio. L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla situazione interna del comando, che da tempo sembra attraversare tensioni e problemi di convivenza. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e ha portato a riflettere sul clima che si vive tra gli agenti e i vertici dell’istituzione.

Tempo di lettura: 3 minuti Un brutto episodio scuote il Comando della Polizia Municipale di Benevento e apre interrogativi pesanti su un clima interno che, da mesi, appare tutt’altro che sereno. Nella mattinata di lunedì 7 aprile, secondo quanto ricostruito, il vice comandante – unico maggiore in servizio – avrebbe aggredito un maresciallo al termine di una discussione degenerata, arrivando fino al contatto fisico, con mani al collo del collega. L’episodio, su cui sarebbe già stata redatta una relazione interna, non rappresenterebbe un caso isolato. Già nei mesi scorsi, infatti, si sarebbero registrate altre tensioni culminate in un’aggressione ai danni di due agenti, sempre ad opera del vice comandante, poi costretti a ricorrere alle cure mediche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tensione al comando di polizia locale, agente aggredito: il retroscena che porta a Santamaria La nuova 'agente' del Comando di Polizia Locale ha quattro zampe e i baffi: è la gatta TeaAll’interno degli uffici ha il suo punto ristoro, una lettiera ed una sedia a lei dedicata, Tea dopo aver “salutato” il personale osserva... Rifiuti abbandonati per strada dagli utenti del porta a porta: intervento di Polizia Locale e Amiu al San PaoloRifiuti non differenziati e ammassati all'esterno dei cassonetti, in una zona servita dal servizio di raccolta porta a porta: l'Amiu ha effettuato... Argomenti più discussi: Squadra antidroga Nost (nucleo operativo sicurezza territoriale) di Monza in città per un addestramento con i colleghi vicentini; Tensione sulla Passio Christi, il Comune frena le polemiche: Nessun divieto totale, gli organizzatori hanno rifiutato il piano B; Viale Bottego, notte di tensione: commerciante chiama la polizia; Iran, nuovo portavoce Pasdaran. Aumentano le impiccagioni e sale la tensione regionale. Tensione elettrica: come riconoscere e risolvere i problemi di voltaggioI problemi di tensione elettrica (voltaggio) causano malfunzionamenti e danni agli impianti domestici. Ecco come riconoscerli e rimediare. facile.it A seguito di queste ultime ore di grande tensione per il #MedioOriente e per tutto il mondo, accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza l’annuncio di una tregua immediata di due settimane. Solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere x.com La fragile tregua con l'Iran fa esplodere la tensione in Israele - facebook.com facebook