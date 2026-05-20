Tragedia a Orta Nova | 34enne perde la vita in un incidente sul lavoro

Un uomo di 34 anni è morto in un incidente avvenuto nelle campagne del Foggiano. La vittima, che si dedicava all’attività agricola, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La polizia ha avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente. Si tratta dell’ennesima perdita di vita legata a un incidente sul lavoro in questa zona.

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ORTA NOTA - Raffaele Sacchitelli, un agricoltore di 34 anni, è l'ennesima vittima di un tragico incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne del Foggiano. Il dramma si è consumato nella tarda serata di martedì 19 maggio, lungo la Strada Provinciale 81 in agro di Orta Nova, all’interno dei terreni agricoli gestiti dalla vittima. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, il giovane stava manovrando un muletto quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo operatore si è improvvisamente ribaltato, schiacciandolo. Un impatto violentissimo che si è rivelato fatale. L'intervento dei soccorsi: La chiamata di emergenza è scattata subito, ma l'arrivo dei sanitari del 118 si è purtroppo concluso con la sola constatazione del decesso. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Tragedia a Orta Nova: 34enne perde la vita in un incidente sul lavoro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dramma sul lavoro a Orta Nova: operaio 34enne muore schiacchiato dal mulettoDramma sul lavoro, nel Foggiano, dove un uomo di 34 anni è morto schiacciato a seguito del ribaltamento del muletto sul quale stava operando. Tragedia sul lavoro, operaio perde la vita schiacciato da un macchinarioTragico incidente sul lavoro stamattina, venerdì 15 maggio 2026, a Vezzano, nel territorio comunale di Silandro in Alto Adige. Tragedia sul lavoro a Orta Nova, titolare 34enne muore nella sua azienda schiacciato da un mulettoUn giovane 34enne, G.F., è morto schiacciato da un muletto mentre si trovava sul piazzale dell’azienda di cui è titolare sulla Strada Provinciale 81 al km. 0,200 nei pressi di Orta Nova. L’INCIDENTE. foggiacittaaperta.it Orta Nova sconvolta per la morte di Raffaele Sacchitelli, schiacciato dal muletto nella sua aziendaUna tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Orta Nova. Un giovane imprenditore agricolo di 34 anni, Raffaele Sacchitelli, ha ... immediato.net