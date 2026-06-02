Un giovane di 19 anni è morto nel pomeriggio di ieri nel fiume Piave, tra Roncadelle e Cimadolmo. Il corpo è stato trovato da alcuni passanti nelle acque del fiume. La vittima, di origine straniera, si era tuffata nel fiume poco prima delle 15. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma tra Roncadelle e Cimadolmo. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 1 giugno, un ragazzo di 19 anni, di origine straniera, ha perso la vita dopo essersi tuffato nel fiume Piave, nella zona compresa tra Roncadelle e Cimadolmo (provincia di Treviso). Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe arrivato sul greto del fiume in bicicletta, che avrebbe poi lasciato sulla riva. Non aveva documenti con sé. Il ritrovamento del corpo. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che, tra le 19 e le 20, hanno notato una sagoma sospetta nell’acqua. Solo in quel momento è stato compreso che si trattava di una persona in difficoltà, ormai senza vita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia a Treviso, 19enne perde la vita nel Piave: il corpo individuato da alcuni passanti

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