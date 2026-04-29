Tragedia nel Sannio 18enne perde la vita travolto da auto senza freno a mano

Un incidente stradale si è verificato nel Sannio, causando la morte di un ragazzo di 18 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto coinvolta avrebbe subito un malfunzionamento, senza freno a mano attivato, e avrebbe travolto il giovane. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica da parte delle autorità competenti. Nessuna altra persona sarebbe rimasta coinvolta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragico evento per un incidente stradale dalla dinamica ancora in fase di accertamento. Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita stamani poco dopo le 9 travolto da un’auto che a quanto risulta dalle prime ricostruzioni dei fatti non aveva il conducente. Il fatto è accaduto alla frazione Perrillo di Sant’Angelo a Cupolo nell’hinterland del capoluogo. A quanto si è appreso la vettura parcheggiata in un tratto in discesa si sarebbe avviata lungo la strada in pendenza perché non era stato inserito il freno a mano. Nel tentativo di bloccare la vettura il giovane sarebbe stato travolto dal mezzo e le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tragedia nel Sannio, 18enne perde la vita travolto da auto senza freno a mano Notizie correlate Tragedia sul lavoro a Calabritto: operaio perde la vita travolto da un alberoCalabritto (Av), nel corso della mattinata i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai militari della Stazione di Senerchia (Av), sono... Leggi anche: Tragedia nel Sannio: uomo trovato senza vita in casa