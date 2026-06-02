Tragedia a Teglio Veneto | esplode una bombola e muore un uomo

Notizia in breve

Un uomo è morto dopo l’esplosione di una bombola a Teglio Veneto. L’incidente è avvenuto in una abitazione, provocando un boato. La fuga di gas ha causato l’esplosione, ma le cause precise non sono ancora chiare. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma l’uomo è stato trovato senza vita. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire le dinamiche dell’incidente. Nessun altro ferito è stato segnalato.