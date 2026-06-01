Tragedia a Teglio Veneto | indagini sulla dinamica dell’esplosione

Notizia in breve

Un'esplosione in via Viola a Teglio Veneto ha provocato danni a un edificio. Le autorità stanno indagando sulla possibile causa, concentrandosi sull’impianto elettrico e sulla fuga di gas. Sono in corso rilievi tecnici per verificare la dinamica dell’incidente e accertare se un difetto nell’impianto abbia contribuito all’esplosione. Nessuna informazione sulle eventuali persone coinvolte o ferite. Le indagini continueranno per chiarire le cause dell’accaduto.