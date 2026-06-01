Apre il garage e scoppia tutto Dario Vazzoler muore nell’abitazione a Teglio Veneto | esplosa bombola di gas

Un uomo di 65 anni è morto a Teglio Veneto, nel Veneziano, dopo un’esplosione avvenuta mentre apriva il garage della sua abitazione. La deflagrazione, probabilmente causata da una bombola di gas saturo, ha investito l’uomo, che è stato ucciso sul colpo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Non ci sono altri feriti o persone coinvolte.

Il 65enne ex bancario è morto davanti alla sua abitazione di Teglio Veneto, nel Veneziano, dopo essere stato investito in pieno da una esplosione improvvisa mentre apriva la porta del garage, probabilmente saturo del gas di un bombola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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