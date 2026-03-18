Un giovane di 22 anni di Bologna è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di sfuggire ai controlli in auto e a piedi durante un inseguimento notturno. Durante la fuga, è salito sul cofano di un’auto dei militari, cercando di evitare l’arresto. Alla fine, è stato fermato e portato in caserma con l’accusa di evasione e resistenza.

Un arresto per evasione e resistenza a un pubblico ufficiale a Bologna. Un giovane di 22 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato fermato dopo un inseguimento in auto e a piedi, avvenuto in via Ferrarese. L’uomo, disoccupato e residente in città, avrebbe tentato di sottrarsi ai controlli delle forze dell’ordine, mettendo in pericolo la sicurezza stradale. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante la notte, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha notato un’automobile sospetta con due persone a bordo aggirarsi in via Ferrarese, nel capoluogo emiliano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bologna, scappa dai domiciliari e sale sul cofano dell'auto dei Carabinieri: come è terminata la fuga

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