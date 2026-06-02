Tragedia a Niu Crobu | muore un uomo nel tentare di domare un rogo

Notizia in breve

Un uomo è morto mentre tentava di spegnere un incendio a Niu Crobu. Secondo quanto riferito, l’uomo ha cercato di domare le fiamme prima dell’arrivo dei soccorsi, utilizzando probabilmente strumenti di fortuna. Non sono stati forniti dettagli su come abbia affrontato il rogo o quali mezzi abbia impiegato. La vittima è rimasta coinvolta nel tentativo di spegnere le fiamme, che si sono poi propagare, causando il suo decesso. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.