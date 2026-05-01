Tragedia nel Salento | anziana muore nel rogo della sua abitazione

Una donna di 84 anni ha perso la vita in un incendio che si è sviluppato giovedì sera nel suo appartamento al piano terra di una casa a Sogliano Cavour, nel Salento. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo impossibile il suo salvataggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di ricostruzione dell’accaduto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Dramma nel Salento. Una donna di 84 anni è morta nella serata di giovedì 30 aprile in un incendio divampato nella sua abitazione a Sogliano Cavour (Lecce), al piano terra di uno stabile in via Nino Bixio. La tragedia è avvenuta intorno alle 21.30. La vittima è Fulvia Maniglia: l'anziana era originaria di Monteroni e abitava a Sogliano, aveva problemi di deambulazione e per questo era su una sedia a rotelle. Ancora da capire cosa abbia provocato l'innesco del rogo. Da quanto si apprendere la donna utilizzava una bombola di ossigeno e non è escluso che questa sia in qualche modo connessa all'incendio. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Galatina per i rilievi.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Tragedia nel Salento: anziana muore nel rogo della sua abitazione Notizie correlate Cadavere di un 52enne trovato nel cortile della sua abitazione, tragedia nel centro della cittàIl cadavere di uomo è stato ritrovato, durante la notte, riverso nell'atrio del cortile della sua abitazione. Tragedia nel Salento: il 21enne Basile muore in un violento schiantoUn violento impatto contro un muro di cinta ha strappato la vita ad Antonio Basile, un ventunenne, nella notte di oggi lungo la tratta che collega... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tragedia nel Salento: anziana muore nel rogo della sua abitazione; Truffa fallita: la direttrice di banca salva i risparmi di un anziano, tre denunce; Dramma a Sogliano Cavour: a fuoco un'abitazione, muore un’anziana disabile; Tragedia a Sogliano Cavour: anziana muore carbonizzata in un’esplosione. Tragedia nel Salento: anziana muore nel rogo della sua abitazioneDramma nel Salento. Una donna di 84 anni è morta nella serata di giovedì 30 aprile in un incendio divampato nella sua abitazione ... msn.com Dramma a Sogliano Cavour: a fuoco un'abitazione, muore un’anziana disabileL’episodio in serata, in un’abitazione in cui viveva una donna affetta da alcune disabilità. Difficoltoso l’intervento dei vigili del fuoco nell’ambiente completamente bruciato e invaso di fumo. Indag ... lecceprima.it Restano ora da accertare i motivi che hanno scatenato la lite finita in tragedia, probabilmente legati a questioni di natura familiare. - facebook.com facebook Di tragedia in tragedia non riusciamo più a ricordare immagini simbolo Il disastro del reattore 4 di Cernobyl, avvenuto il 26 aprile 1986, trasformò un incidente industriale in una ferita condivisa a livello globale. Oggi resta il simbolo di una memoria collettiva ch x.com