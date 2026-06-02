Tragedia a Capanne | detenuto si toglie la vita in cella aperta

Notizia in breve

Un detenuto si è tolto la vita in una cella aperta in un istituto penitenziario. Le celle erano lasciate aperte al momento del gesto, sollevando domande sulla gestione della sicurezza. Durante un confronto tra detenuti e autorità, sono emerse denunce di carenze sanitarie all’interno della struttura. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità.