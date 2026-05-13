Altra tragedia al Sant' Anna si toglie la vita un detenuto 44enne
Un uomo di 44 anni detenuto nel carcere di Sant'Anna si è tolto la vita, portando a cinque il numero di casi di suicidio avvenuti negli ultimi due anni in questa struttura. La notizia è stata confermata dalle autorità penitenziarie, che stanno indagando sulle circostanze dell’episodio. La notizia ha suscitato preoccupazione e attenzione tra le associazioni di tutela dei detenuti.
Altra tragedia al Carcere di Sant'Anna. Un detenuto di 44 anni si è tolto la vita, allungando la lista arrivata a cinque casi negli ultimi due anni.“Ancora un suicidio nelle carceri italiane, ancora nel carcere Sant'Anna di Modena, che detiene purtroppo il drammatico primato del più alto tasso di.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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