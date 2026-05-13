Altra tragedia al Sant' Anna si toglie la vita un detenuto 44enne

Un uomo di 44 anni detenuto nel carcere di Sant'Anna si è tolto la vita, portando a cinque il numero di casi di suicidio avvenuti negli ultimi due anni in questa struttura. La notizia è stata confermata dalle autorità penitenziarie, che stanno indagando sulle circostanze dell’episodio. La notizia ha suscitato preoccupazione e attenzione tra le associazioni di tutela dei detenuti.

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Altra tragedia al Carcere di Sant'Anna. Un detenuto di 44 anni si è tolto la vita, allungando la lista arrivata a cinque casi negli ultimi due anni.“Ancora un suicidio nelle carceri italiane, ancora nel carcere Sant'Anna di Modena, che detiene purtroppo il drammatico primato del più alto tasso di.🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Detenuto si toglie la vita nel carcere di Sant’AnnaModena, 12 maggio 2026 – Un uomo si è tolto la vita all’interno del carcere di Sant’Anna. Leggi anche: Tragedia in carcere, detenuto si toglie la vita in cella Temi più discussi: Detenuto si toglie la vita nel carcere di Sant’Anna; Minivan finisce in un canale, tre morti a Chioggia; Tragedia a San Martino delle Scale, cade con la moto in un dirupo: morto 61enne; Autostrade, secondo incidente mortale in poche ore: perde la vita un altro motociclista. AGENZIA U.P.M. DI BELLETTI GIOVANNA - Results on X | Live Posts & Updates x.com Tragedia di Chioggia: il minivan trasportava lavoratori nei campiA Chioggia un incidente stradale provoca la morte di tre lavoratori marocchini diretti al lavoro nei campi per la raccolta del radicchio. lavocedivenezia.it Tragedia a San Martino delle Scale, cade con la moto in un dirupo: morto giovaneFoto d'archivio Un’altra tragedia nel Palermitano: un giovane è morto cadendo con la moto ... msn.com