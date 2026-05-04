Tragedia nel carcere di Parma | detenuto di 27 anni si toglie la vita

Un detenuto di 27 anni si è tolto la vita nel carcere di Parma. L’uomo, di origine straniera, era in custodia cautelare su disposizione del giudice del Tribunale locale. L’episodio è avvenuto giovedì 30 aprile nel vecchio padiglione dell’istituto penitenziario. La polizia penitenziaria ha trovato il corpo senza vita dell’uomo impiccato nella sua cella. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Nuovo suicidio in carcere in Emilia-Romagna, negli Istituti penitenziari di Parma. Un uomo di 27 anni di origine straniera che si trovava in custodia cautelare per ordine del gip del Tribunale parmigiano, nella giornata di giovedì 30 aprile, si è impiccato nella sua cella, nel vecchio padiglione.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tragedia in carcere, detenuto si toglie la vita in cella Leggi anche: Suicidio in carcere a Rebibbia: detenuto si toglie la vita, poi scoppia la rivolta Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Suicidio in carcere a Rebibbia: detenuto si toglie la vita, poi scoppia la rivolta; Principio di incendio nel carcere di Marassi; Agente della Penitenziaria suicida a 42 anni, la Uil: Carceri al collasso; Agenti aggrediti nel carcere della Spezia: Provvedimenti immediati o sarà tragedia. Tensioni, botte e un incendio nel carcere di Lecce: feriti due detenuti e tre agentiTutto è partito da un diverbio molto acceso, esploso all’interno di una cella tra due detenuti, entrambi stranieri, per ragioni ancora non del tutto chiarite ... lagazzettadelmezzogiorno.it Al carcere di Livorno la morte arriva di notte. Detenuto si spegne nel sonno, è il quarto in 2 anniIl garante Solimano: Sono morti silenziose, che non fanno rumore, che non urlano e?che si consumano nella solitudine e nell'isolamento, in ambienti?degradati e fatiscenti che ledono profondamente il ... lanazione.it Il 4 maggio del 1949 è il giorno della tragedia del Grande Torino, la squadra forse più forte di sempre che fu cancellata quando l'aereo su cui viaggiava di rientro da Lisbona si schiantò contro la collina di Superga. Tra i giocatori c'era anche Rubens Fadini, cal - facebook.com facebook Ricorre oggi il 77° anniversario della tragedia avvenuta a Superga il 4 maggio 1949 Gravina: “Il Grande Torino ha scritto pagine indelebili della storia del nostro calcio, una storia che dobbiamo tramandare alle nuove generazioni” #FIGC x.com