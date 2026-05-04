Tragedia nel carcere di Parma | detenuto di 27 anni si toglie la vita

Da parmatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un detenuto di 27 anni si è tolto la vita nel carcere di Parma. L’uomo, di origine straniera, era in custodia cautelare su disposizione del giudice del Tribunale locale. L’episodio è avvenuto giovedì 30 aprile nel vecchio padiglione dell’istituto penitenziario. La polizia penitenziaria ha trovato il corpo senza vita dell’uomo impiccato nella sua cella. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Nuovo suicidio in carcere in Emilia-Romagna, negli Istituti penitenziari di Parma. Un uomo di 27 anni di origine straniera che si trovava in custodia cautelare per ordine del gip del Tribunale parmigiano, nella giornata di giovedì 30 aprile, si è impiccato nella sua cella, nel vecchio padiglione.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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