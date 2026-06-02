Alle 19:30 del 2 giugno 2026, il traffico a Roma risultava molto intenso, specialmente nelle zone di rientro dopo il lungo ponte. Le strade principali erano affollate di veicoli, con code e rallentamenti visibili in diversi punti della città. La situazione era particolarmente critica nelle arterie di collegamento tra i quartieri e le uscite autostradali, dove si registravano i maggiori ingorghi.

Luceverde Roma Bentrovati rientri in corso dopo questo lungo ponte il traffico è intenso sulle principali strade di accesso a Roma soprattutto per chi arriva dal litorale laziale come su via Aurelia sulla Cristoforo Colombo e sulla Pontina è proprio sulla Pontina per un incidente è chiusa una corsia all'altezza dell'uscita di Pomezia centro in direzione Roma inevitabili code E questa sera in Piazza del Quirinale il concerto offerto dal Presidente della Repubblica modifiche alla viabilità nell'area circostante proseguono anche nel mese di giugno lavori in via Salaria per la messa in sicurezza della scarpata fino al 27 giugno di notte tra le... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-06-2026 ore 19:30

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Nel traffico di Roma

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