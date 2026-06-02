Traffico Roma del 02-06-2026 ore 08 | 30

Da romadailynews.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il traffico a Roma alle 8:30 del 2 giugno 2026 mostra congestioni in alcune zone centrali, con rallentamenti sulla viabilità principale. Le principali arterie presentano code, soprattutto nelle aree di maggiore afflusso. Nessuna chiusura o incidente segnalato nelle ore indicate. La circolazione risulta rallentata, con traffico più fluido nelle zone periferiche. Le autorità monitorano costantemente la situazione e non sono stati segnalati problemi di particolare rilievo.

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