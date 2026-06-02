Traffico Roma del 02-06-2026 ore 08 | 30
Il traffico a Roma alle 8:30 del 2 giugno 2026 mostra congestioni in alcune zone centrali, con rallentamenti sulla viabilità principale. Le principali arterie presentano code, soprattutto nelle aree di maggiore afflusso. Nessuna chiusura o incidente segnalato nelle ore indicate. La circolazione risulta rallentata, con traffico più fluido nelle zone periferiche. Le autorità monitorano costantemente la situazione e non sono stati segnalati problemi di particolare rilievo.
Luceverde Roma Buongiorno Bentornata questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità il traffico Tutto abbastanza tranquillo al momento sulla rete via Capitolina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare il consolari oggi 2 Giugno festa della Repubblica in programma La Tradizionale parata lungo via dei Fori Imperiali con chiusure e deviazioni per il traffico su tutte le strade a ridosso del centro interdizione al transito Quindi anche in viale delle Terme di Caracalla via dei Cerchi e Piazza di Porta Capena ci troviamo attualmente a ridosso del Circo Massimo in via Celio vibenna in via di San Gregorio chiusura anche... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Nel traffico di Roma
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