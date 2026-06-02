Traffico Roma del 02-06-2026 ore 07 | 30

Notizia in breve

Alle 7:30 di questa mattina, il traffico a Roma mostra condizioni di circolazione ancora leggere, secondo i dati raccolti. La rete stradale non presenta code significative e la situazione è stabile in tutta la città. Le informazioni fornite sono aggiornate alle prime ore del mattino e si riferiscono alle condizioni di traffico in tempo reale. Non si segnalano incidenti o chiusure rilevanti nelle principali arterie urbane.