Traffico Roma del 02-06-2026 ore 07 | 30

Da romadailynews.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 7:30 di questa mattina, il traffico a Roma mostra condizioni di circolazione ancora leggere, secondo i dati raccolti. La rete stradale non presenta code significative e la situazione è stabile in tutta la città. Le informazioni fornite sono aggiornate alle prime ore del mattino e si riferiscono alle condizioni di traffico in tempo reale. Non si segnalano incidenti o chiusure rilevanti nelle principali arterie urbane.

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