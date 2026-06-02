Alle 18:30 del 2 giugno 2026, il traffico sulla principale rete viaria di Roma era molto intenso in direzione del centro. Le auto si muovevano lentamente, creando lunghe code lungo le arterie principali. La situazione interessava soprattutto le strade più trafficate, con rallentamenti diffusi e veicoli fermi in diverse zone della città. Non sono stati segnalati incidenti o blocchi, ma il flusso di veicoli rimaneva congestionato.

Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso in queste ore sulla principale rete viaria in direzione della capitale in particolare sulle strade che dal litorale conducono in città come su via Aurelia sulla Cristoforo Colombo e sulla Pontina anche sulla A12 Roma Civitavecchia Ci sono code tra Santa Severa Torrimpietra in direzione Roma rallentamenti e code poi sulle diramazioni rispettivamente sulla nord da Settebagni Raccordo Anulare e sulla sud da Torrenova sempre Verso il raccordo anulare sullo stesso raccordo anulare rallentamenti e code in carreggiata esterna tra Laurentina e Appia attese code poi sulla A24 roma-teramo uscita alla barriera... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-06-2026 ore 18:30

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