Traffico Roma del 02-06-2026 ore 16 | 30

Da romadailynews.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il traffico sulla principale rete viaria di Roma è aumentato leggermente nel pomeriggio del 2 giugno, intorno alle 16:30. Le strade sono più congestionate rispetto alle ore precedenti, con alcuni rallentamenti segnalati nelle zone centrali e nelle arterie principali. Nessun incidente grave o chiusure temporanee sono state riportate, ma si registrano code e traffico più intenso del solito in alcune aree della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Luceverde Roma Bentrovati traffico in leggero aumento sulla principale rete viaria della capitale sulla Pontina code a tratti tra Pomezia e Castel di Decima in direzione di Roma incidente invece sulla Roma Fiumicino in fila all'altezza del Bivio per la 12 Roma Civitavecchia in direzione della città è sempre per incidente sulla tangenziale est è chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione direzione Salaria inevitabili ripercussioni per il traffico sia sulla tangenziale sia sul tratto Urbano della Roma Teramo in fila da Portonaccio e questa sera in Piazza del Quirinale il concerto offerto dal Presidente della Repubblica modifiche alla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

traffico roma del 02 06 2026 ore 16 30
© Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-06-2026 ore 16:30
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nel traffico di Roma

Video Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 02-06-2026 ore 07:30Alle 7:30 di questa mattina, il traffico a Roma mostra condizioni di circolazione ancora leggere, secondo i dati raccolti.

Traffico Roma del 02-06-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle 8:30 del 2 giugno 2026 mostra congestioni in alcune zone centrali, con rallentamenti sulla viabilità principale.

Temi più discussi: Ponte del 2 Giugno: nel lungo fine settimana 45 milioni di veicoli in viaggio; Parata del 2 giugno: il programma, le strade chiuse e le deviazioni dei bus; Ponte del 2 giugno, scatta l'esodo: gli orari peggiori per partire; Previsioni traffico ponte del 2 giugno.

traffico roma del traffico roma del 02Traffico Roma del 02-06-2026 ore 11:30Luceverde Roma Buongiorno ben trovata questo nuovo appuntamento con informazioni sulla viabilità il traffico diciamo subito che non ci sono sostanziali ... romadailynews.it

traffico roma del traffico roma del 02Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle creazioni di infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dall'autostrada Roma Tarquinia ... romadailynews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web