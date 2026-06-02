Il traffico sulla principale rete viaria di Roma è aumentato leggermente nel pomeriggio del 2 giugno, intorno alle 16:30. Le strade sono più congestionate rispetto alle ore precedenti, con alcuni rallentamenti segnalati nelle zone centrali e nelle arterie principali. Nessun incidente grave o chiusure temporanee sono state riportate, ma si registrano code e traffico più intenso del solito in alcune aree della città.

Luceverde Roma Bentrovati traffico in leggero aumento sulla principale rete viaria della capitale sulla Pontina code a tratti tra Pomezia e Castel di Decima in direzione di Roma incidente invece sulla Roma Fiumicino in fila all'altezza del Bivio per la 12 Roma Civitavecchia in direzione della città è sempre per incidente sulla tangenziale est è chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione direzione Salaria inevitabili ripercussioni per il traffico sia sulla tangenziale sia sul tratto Urbano della Roma Teramo in fila da Portonaccio e questa sera in Piazza del Quirinale il concerto offerto dal Presidente della Repubblica modifiche alla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-06-2026 ore 16:30

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Nel traffico di Roma

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