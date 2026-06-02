Traffico Roma del 02-06-2026 ore 14 | 30
Alle 14:30 del 2 giugno 2026, il traffico sulla principale rete viaria di Roma risultava generalmente scorrevole, con poche criticità segnalate. Le strade centrali e le arterie principali presentavano una circolazione fluida, senza congestioni significative. Non sono stati registrati incidenti o interruzioni di rilievo. La situazione si mantiene stabile rispetto ai giorni precedenti, con il traffico che si muove senza particolari rallentamenti o blocchi.
Luceverde Roma trovati non molto il traffico sulla principale rete viaria della capitale terminata la parata ai Fori Imperiali si è quindi concluso il corteo delle Forze Armate dalle 14 progressiva riapertura delle strade ad eccezione di via dei Fori Imperiali che resta chiusa tutto il giorno per la consueta pedonalizzazione festiva E questa sera in Piazza del Quirinale il concerto dal Presidente della Repubblica modifiche alla viabilità nell'area circostante nel pomeriggio Roma torna a omaggiare Rino Gaetano a 45 anni dalla sua scomparsa a partire dalle 17:30 al parco delle Valli ci troviamo in zona Conca d'Oro in programma... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Nel traffico di Roma
Notizie e thread social correlati
Traffico Roma del 02-06-2026 ore 07:30Alle 7:30 di questa mattina, il traffico a Roma mostra condizioni di circolazione ancora leggere, secondo i dati raccolti.
Traffico Roma del 02-06-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle 8:30 del 2 giugno 2026 mostra congestioni in alcune zone centrali, con rallentamenti sulla viabilità principale.
Temi più discussi: Ponte del 2 Giugno: nel lungo fine settimana 45 milioni di veicoli in viaggio; Traffico Ponte del 2 Giugno 2026: previsioni, tratte critiche e consigli utili; Parata del 2 giugno: il programma, le strade chiuse e le deviazioni dei bus; Ponte del 2 giugno, scatta l'esodo: gli orari peggiori per partire.
Radio DolceMusica by ITR. . ROMA 20/05/2026 – TRAFFICO DI DROGA ALLE CASE ROSSE, 26 ARRESTI Traffico di sostanze stupefacenti sul lido di Ostia. Smantellato sodalizio criminale nella piazza di spaccio delle case rosse. 26 persone arrestate. #IT facebook
NetBook 2026 di FiberCop, la mappa digitale dell’Italia: numero di linee attive e traffico dati per linea attiva (per regione e provicnia) e la maggiore copertura FTTH/NGAN reddit
Leggi la notizia : Fuga in auto a Ostia: due adolescenti investiti durante inseguimento della polizia - Un inseguimento ad alta velocitu00e0 ha avuto luogo ieri a Ostia, causando l'investimento di due adolescenti mentre tentavano di attraversare la strada.Secon x.com
Traffico Roma del 02-06-2026 ore 14:30Luceverde Roma trovati non molto il traffico sulla principale rete viaria della capitale terminata la parata ai Fori Imperiali si è quindi concluso il ... romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dell'esercito di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico nome è scorrevole su Gran ... romadailynews.it