Traffico Roma del 02-06-2026 ore 11 | 30
Traffico intenso nel centro di Roma alle 11:30 del 2 giugno 2026, con code e rallentamenti su molte strade principali. Le arterie più congestionate sono via del Corso, via di Ripetta e viale Marconi. Si registrano rallentamenti anche in prossimità di alcune uscite autostradali e nelle zone di maggiore affluenza turistica. Nessuna incidente segnalato, ma il traffico rimane sostenuto in molte aree della città.
Luceverde Roma Buongiorno ben trovata questo nuovo appuntamento con informazioni sulla viabilità il traffico diciamo subito che non ci sono sostanziali novità non molti gli spostamenti registrati in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare nei sulle strade consolari Abbiamo però traffico ancora intenso sulle principali direttrici che conducono verso litorale laziale ci riferiamo alla Pontina la via del Mare alla Cristoforo Colombo e al Aurelia al momento Comunque senza problemi in corso La Tradizionale parata del 2 Giugno lungo via dei Fori Imperiali con chiusure e deviazioni per il traffico su Molte... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Nel traffico di Roma
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