Traffico Roma del 02-06-2026 ore 11 | 30

Notizia in breve

Traffico intenso nel centro di Roma alle 11:30 del 2 giugno 2026, con code e rallentamenti su molte strade principali. Le arterie più congestionate sono via del Corso, via di Ripetta e viale Marconi. Si registrano rallentamenti anche in prossimità di alcune uscite autostradali e nelle zone di maggiore affluenza turistica. Nessuna incidente segnalato, ma il traffico rimane sostenuto in molte aree della città.