Traffico cittadino la sperimentazione del senso unico prosegue nella zona di via Ricci | cosa cambia

Nella zona di via Ricci, il traffico cittadino continua a essere influenzato dalla sperimentazione del senso unico, avviata nell’ambito del progetto “Cambiamo Strada”. La modifica prevede l’istituzione di un percorso a senso unico per migliorare la fluidità del traffico e rispondere alle segnalazioni dei residenti. La nuova fase operativa si basa su osservazioni raccolte negli ultimi mesi e si inserisce in un piano più ampio di interventi in vari quartieri.

Nuova fase operativa per il progetto “Cambiamo Strada”, «che sulla base di segnalazioni e osservazioni dei cittadini - ricorda il Comune - sta concretizzando, in diversi quartieri, una serie di modifiche sperimentali alla viabilità, mirate a migliorare la fluidità del traffico, tutelare la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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