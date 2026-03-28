Avellino prorogata la sperimentazione sul traffico nella zona scuole

A partire dal 28 marzo, la sperimentazione sul traffico nella zona scuole di Avellino è stata prorogata. La decisione è stata presa dal Commissario Straordinario con un'ordinanza ufficiale. La misura riguarda le modifiche temporanee alle regole di circolazione all’interno dell’area, con l’obiettivo di valutare gli effetti di eventuali cambiamenti nelle modalità di accesso e movimento.

Avellino, 28 marzo – Il Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta, ha disposto con l'ordinanza n. 1812026 la prosecuzione della sperimentazione relativa alle limitazioni della circolazione veicolare in prossimità del plesso scolastico I.C. Perna-Alighieri (plesso "Regina Margherita-Leonardo da Vinci"). L'ordinanza è stata emessa in attesa della prossima riunione della cabina di monitoraggio, presieduta dal sub Commissario, dott. Onofrio Vito Padovano, incaricata di valutare gli esiti della sperimentazione e definire i futuri assetti della mobilità nell'area interessata. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, prorogata la sperimentazione sul traffico nella zona scuole Articoli correlati Leggi anche: "Traffico nella zona delle scuole. La segnaletica è insufficiente" 'Farmacia dei servizi' nelle Marche, prorogata la sperimentazione in attesa delle linee guida nazionaliANCONA – La Regione Marche conferma la proroga della sperimentazione della Farmacia dei Servizi, avviata nel 2023, per garantire senza interruzioni i... Tutti gli aggiornamenti su Avellino prorogata la sperimentazione... Mobilità, a Bari prorogata al 31 marzo la sperimentazione di MaaS4ItalySarà prorogata al prossimo 31 marzo a Bari la sperimentazione di MaaS4Italy, che prevede incentivi per l'utilizzo di mezzi per la mobilità sostenibile. Lo comunica il Comune del capoluogo pugliese in ... ansa.it Avellino, blocco auto al Palazzotto: «Per la sicurezza dei bimbi»«Tutti devono capire che la salute e la sicurezza, soprattutto dei bambini, sono prioritarie. Incontrerò i commercianti di piazza Garibaldi per venire incontro anche alle loro esigenze». Così la ... ilmattino.it