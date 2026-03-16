Dopo settimane di confronti e tensioni nello studio di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha scelto Alessio Rubeca come suo corteggiatore. Tuttavia, nelle ultime ore è stata segnalata una presunta presenza di Rubeca sulle app di incontri, alimentando discussioni tra i fan e i partecipanti del programma. La notizia ha suscitato immediatamente reazioni e commenti sui social.

Dopo settimane di confronti e momenti di tensione nello studio di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha finalmente fatto la sua scelta: il corteggiatore Alessio Rubeca. I due hanno lasciato il programma mano nella mano, emozionando il pubblico del dating show e i fan che hanno seguito il percorso della tronista. Nel corso della registrazione andata in onda nei giorni scorsi, Sara Gaudenzi ha deciso di concludere il suo percorso scegliendo Alessio Rubeca. Dopo settimane di conoscenza, tra momenti romantici e qualche discussione, il corteggiatore ha risposto “sì”, dando così inizio alla loro relazione lontano dalle telecamere. La scena della scelta è stata particolarmente attesa dai telespettatori e ha generato grande entusiasmo sui social, dove molti utenti hanato il momento finale del trono di Sara. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, segnalazione su Alessio Rubeca dopo la scelta di Sara Gaudenzi: “È sulle app di incontri”

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