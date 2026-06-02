tra realismo e multilateralismo la lezione del quirinale sulla politica estera secondo curti gialdino

Notizia in breve

Il 1° giugno 2026, il Presidente della Repubblica ha tenuto un discorso al Quirinale incentrato sulla politica estera, evidenziando l'importanza di un approccio che combina realismo e multilateralismo. Ha sottolineato l'esigenza di mantenere un equilibrio tra interessi nazionali e impegni internazionali, ribadendo il ruolo delle alleanze e delle organizzazioni internazionali nel garantire stabilità e sicurezza. Il discorso ha anche affrontato le sfide derivanti dai rapporti con altre nazioni e la necessità di risposte coordinate.