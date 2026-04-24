Le parole di Solov’ëv sono un atto ostile Cosa può fare l’Italia secondo Curti Gialdino

Vladimir Solov’ëv, noto volto della rete statale russa Russia 1, è da anni presente in televisione, dove esprime le sue posizioni. Le sue parole sono considerate da alcuni come un atto ostile nei confronti di altri Paesi. Secondo un commentatore italiano, Curti Gialdino, questa situazione potrebbe portare a diverse reazioni da parte dell’Italia, anche se non sono stati fatti dettagli sui possibili interventi o decisioni concrete.

Vladimir Solov’ëv – il cui cognome in russo significa “usignolo” – è da anni il volto della rete statale Russia 1, dove regolarmente gorgheggia secondo lo spartito dell’altro Vladimir, il Capo. Ma quando l’usignolo inizia a sputare epiteti volgari contro il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e attacca ancora il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la questione non è più di estetica del brutto televisivo, diventa un caso che esige una ferma risposta sul piano del diritto diplomatico. L’Ambasciatore russo a Roma, Alexej Paramonov, convocato alla Farnesina dopo gli insulti a Giorgia Meloni, ha tentato la via della derisione sostenendo che l’Italia avrebbe preso una “cantonata”: Solov’ëv sarebbe un privato cittadino le cui opinioni non impegnano Mosca.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Le parole di Solov’ëv sono un atto ostile. Cosa può fare l’Italia secondo Curti Gialdino Notizie correlate Cosa significa l’assenza di Orbán al Consiglio europeo informale di Nicosia. Scrive Curti GialdinoIl prossimo Consiglio europeo informale di Nicosia (23-24 aprile 2026) si annuncia con un’assenza che sa di epilogo. Il conduttore Vladimir Solov’ëv attacca la premier Meloni: ” Una vergogna della razza umana”. Tajani convoca ambasciatore russoIl ministro degli Esteri Antonio Tajani ha reso noto su X di aver convocato l’ambasciatore russo Paramonov presso la Farnesina per manifestare una...