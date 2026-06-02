Due interventi di soccorso sono stati condotti questa mattina sulle montagne dell’Aquila. Un escursionista è stato trovato smarrito e recuperato dall’unità GEORESQ, che ha utilizzato apparecchiature di localizzazione. Un altro giovane di 23 anni è caduto durante un'escursione sul Gran Sasso, provocando ferite e necessitando di assistenza medica. Entrambi sono stati trasportati in sicurezza ai ospedali della zona.

Come ha fatto l'app GEORESQ a salvare l'escursionista smarrito?. Cosa ha causato la caduta del ventitreenne sul Gran Sasso?. Quali pericoli nasconde la neve residua sui sentieri estivi?. Come sono intervenuti i tecnici per recuperare il giovane scivolato?.? In Breve Il 2 giugno la neve residua ha causato la scivolata del ventitreenne sul Gran Sasso.. L'elisoccorso ha stabilito un campo base operativo presso la piazzola di Campo Imperatore.. L'uomo di 51 anni è stato ritrovato a Rocca di Botte verso le 16.30.. L'app GEORESQ ha permesso la geolocalizzazione precisa dell'escursionista smarrito di Ciampino.. Due soccorsi impegnativi sulle vette dell’Aquila in una giornata di imprevisti montani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra neve e rocce: due soccorsi critici sulle vette dell’Aquila

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