Nei monti Rodopi si registra un episodio climatico insolito, con la neve che ricopre le cime più alte, creando un paesaggio invernale. A pochi metri di distanza, invece, i fiori sono già sbocciati, dando vita a una scena che unisce stagioni diverse in un’unica area. La nevicata recente ha provocato l’isolamento delle quote più alte, mentre in basso la primavera si fa sentire con fiori e vegetazione in piena fioritura.

Un contrasto climatico straordinario sta interessando i monti Rodopi, dove una nevicata recente ha isolato le quote alte in un clima invernale mentre, a pochi metri di distanza, la fioritura primaverile è già esplosa. La situazione si osserva presso il villaggio di Manastir, dove l’alternanza tra gelo e risveglio vegetativo crea un di forte impatto visivo. La persistenza del gelo sulle vette dei Rodopi. L’atmosfera che si respira nei pressi di Manastir è dominata da un freddo che non accenna a lasciare le alture. Nonostante il periodo dell’anno, i pendii montuosi sono ancora avvolti da uno strato bianco che ricopre boschi e abitazioni, restituendo un senso di silenzio tipico delle stagioni più rigide.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rodopi, scontro tra stagioni: neve sulle vette e fiori in valle

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